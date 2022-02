Francesca Fagnani svela il privato con il compagno Enrico Mentana: 'Dopo il lavoro lui...'

Francesca Fagnani non ama parlare della sua vita di coppia con il compagno Enrico Mentana. La giornalista 43enne e il direttore di Tg La7 67enne stanno insieme dal 2013 e ormai sono collaudatissimi, eppure rimangono assai gelosi del loro privato. La bionda, però, nell’intervista a Gente, si lascia un po’ andare e sulla loro routine giornaliera a casa svela: “Dopo il lavoro lui risponde a monosillabi. Diventa muto”.

La Fagnani torna in tv, su Rai Due, con Belve, in onda da venerdì 18 febbraio. Nel programma cerca di far confessare l’inconfessabile ai suoi ospiti famosi. Lei si sente una ‘belva’: “Sempre stata. Come moltissime donne, del resto. Solo che se una è ambiziosa, forte, determinata, carrierista, allora è una cosa brutta. Se invece tali caratteristiche sono riferite a un uomo, diventano pregi. Per questo ho creato 'Belve': per rivendicare anche per noi un’immagine forte, con ombre e lati oscuri. Troppe volte veniamo rappresentate solo come vittime. Io le donne le voglio guerriere”.

Francesca nella trasmissione chiede all’intervistato di elencare un pregio e un difetto, se deve fare lo stesso confida: “Il difetto è la mancanza di pazienza. Se qualcosa non va, mi prendono i cinque minuti. Poi però mi passa subito. Il pregio? Forse la simpatia, lo spirito”.

Poi confessa qual è la domanda che si aspetta: “La domanda che arriva sempre è quella che vorrei che non mi fosse mai fatta: quella su Enrico Mentana”. Le dà fastidio: “Non sono mondana e non cerco visibilità sulla coppia. E poi a lui nessuno chiederebbe mai di me. Vede la differenza di trattamento tra uomo e donna?”. Alla fine cede, e rivela un piccolo particolare del loro rapporto. “Discutere i fatti del giorno con lui? Magari: io lo farei, ma dopo il lavoro risponde a monosillabi. Diventa muto”.

Enrico Mentana ultimamente è stato positivo al Covid, la quarantena insieme a casa non è stata una passeggiata. “Per fortuna la casa è grande. E ho detto tutto”, sottolinea ironica Francesca Fagnani.

Scritto da: la Redazione il 11/2/2022.