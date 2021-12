Francesca Ferragni incinta: la reazione delle sorelle Chiara e Valentina

Francesca Ferragni è incinta, aspetta il primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti, 40 anni, con ci sta insieme da circa 10 anni. L’annuncio della 32enne, dentista e influencer, arriva sul social, la reazione delle sorelle Chiara e Valentina non si fa attendere: è un’esplosione di gioia.

“Ragazzi in tutto questo periodo di mer*a siete pronti a una notizia stupenda?”, dice con enfasi Chiara Ferragni rivolgendosi ai suoi milioni di fan nelle IG Stories. La fashion blogger e imprenditrice digitale 34enne continua: “E ora allarghiamo la famiglia ancora un po’, tipo yo-yo. Una gioia! Sarò zia per la prima volta”.

Anche Valentina Ferragni, nel giorno del suo 29esimo compleanno, è al settimo cielo. “Sarò zia per la terza volta”, sottolinea emozionata.

“Siamo molto contenti di avervi dato questa notizia. Siamo un po’ spaventati, ma anche contenti perché ci siamo tolti un peso, non dobbiamo più giustificare perché non scio, perché non bevo, perché non mangio certe cose. Adesso lo sapete tutti”, spiega Francesca sul suo profilo Instagram.

La gravidanza è appena iniziata: Francesca Ferragni è di sole 14 settimane. Nella foto in cui rivela la dolce attesa, scopre il ventre appena arrotondato, Nicoletti glielo bacia dolcemente. Nonostante le sorelle siano tutte divise, a causa della positività al Covid di Chiara e Fedez che costringe gli altri alla quarantena preventiva, brindano idealmente a distanza: è un giorno speciale. Leone, 3 anni, e Vittoria, 9 mesi, avranno presto un cuginetto o una cuginetta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2021.