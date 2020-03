Francesca Fioretti: 2 anni senza Davide Astori, Vittoria la sua forza

Francesca Fioretti ricorda il compagno Davide Astori. Sono 2 anni che non c’è più, senza di lui è dura. Il capitano della Fiorentina è morto prematuramente a soli 31 anni a causa di un arresto cardiaco nel sonno quel maledetto 4 marzo 2018. Vittoria, la figlia avuta dal calciatore il 17 febbraio 2016, di appena 4 anni, è la sua forza.

Non riesce ancora ad andare avanti completamente, chissà se lo farà mai. Francesca Fioretti sottolinea i suoi 2 pensanti anni senza Davide Astori accanto. Pubblica uno scatto in bianco e nero in cui è fotografata di spalle con in braccio la figlia e scrive: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”,

Negli ultimi tempi ha viaggiato moltissimo, Francesca Fioretti ha portato anche Vittoria con lei “a stupirsi vedendo il mondo”. Cerca con le unghie e con i denti di riemergere dall’abisso in cui la perdita dell’uomo amato l’aveva gettata.

“Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. Non credevo di essere così forte. Ho dovuto tirare fuori un’energia e un coraggio che non sapevo neanche di avere”, ha raccontato a Vanity Fair.

“All’inizio avevo paura di tutto. Per molti mesi non ho acceso la tv né ho dormito nella nostra stanza. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall'idea di volerle meno bene. Mi ha aiutato una psicologa infantile. Ci sono andata subito, il giorno dopo la morte di Davide. Ero in confusione totale. Lei mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un'intera esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova”, ha rimarcato la bella attrice 34enne. Prova ogni giorno a inventarsi una vita nuova senza Davide, ma con Vittoria, la sua forza, vicino a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2020.