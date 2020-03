Francesca Fioretti festeggia il compleanno in quarantena con la figlia e sogna un cane

Francesca Fioretti festeggia il compleanno in quarantena con la figlia. La bella attrice, ex compagna di Davide Astori, compie 35 anni. E’ nata il 23 marzo 1985. E’ nella sua casa con Vittoria, la piccola di 4 anni avuta dal calciatore prematuramente scomparso il 4 marzo 2018. Spegne le candeline sulla torta sognando un cane, un tenero animale da compagnia per lei e la sua bambina.

Francesca Fioretti per il suo compleanno in quarantena con la figlia indossa un mini abito che la fa splendere. Torna a mettere i tacchi, si fa bella. Anche la bimba è vestita a festa.

Sono trascorsi due anni da quando Davide non è più con lei e non c’è giorno in cui non senta la sua mancanza, ma la vita va inesorabilmente avanti ed è giusto viverla, assaporarla nuovamente senza farsi risucchiare dal buco nero di una tragedia incolmabile.

Anche in un momento tanto difficile come quello che il mondo sta attraversando, Francesca Fioretti celebra il suo compleanno, sul social, dove condivide alcune foto del suo giorno speciale, scrive: “‘Che vorresti per il tuo compleanno?’ ‘Ora? Un cane, grazie!’. Casa, 23/marzo/2020. (Perché gli auguri infondo li ho sempre odiati, ma quest’anno ci sono stati tacchi, vestiti e succo di frutta alla mela, ed anche questi li aggiungeremo ai ricordi !!!!) F. #happybirthdaytome”.

