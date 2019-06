Francesca Fioretti prosegue il suo viaggio con la figlia Vittoria. Dopo la Giordania, l’attrice 34enne e la bambina di appena 3 anni sono arrivate in Cappadocia, regione semi-arida della Turchia centrale.

Vuole mostrare le bellezze del mondo alla figlia Vittoria. Francesca Fioretti amava girare per i posti più affascinanti del mondo insieme al compagno Davide Astori. Ora che lui se n’è andato per sempre, ha deciso di continuare il suo percorso da sola con la piccola. In Cappadocia fa vedere a Vittoria i famosi ‘camini delle fate’, alte formazioni rocciose a forma di cono che si trovano nella Valle dei monaci, a Goreme e in altre zone del posto.

Francesca Fioretti si scatta un selfie di spalle, utilizzando il famoso bastone da selfie, mentre tiene in braccio la figlia Vittoria. “Un istante, una foto mentale, un click #persempre”, scrive.

In Cappadocia sembra di stare in un luogo incantato. Francesca Fioretti osserva in cielo volare le tante mongolfiere. La valle di Goreme è il luogo ideale per salire sul mitico mezzo di trasporto e ammirare il panorama mozzafiato, scivolando su, nel cielo, sopra i 'camini delle fate' e le chiese rupestri. L’ex gieffina rimane affascinata da ciò che osserva seduta su una roccia al tramonto. E’ tutto meravigliosamente poetico.