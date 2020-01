Francesca Fioretti, dedica a Davide Astori dalla Finlandia, al Polo Nord

Francesca Fioretti regala una dedica a Davide Astori dalla Finlandia, dove ha portato la figlia Vittoria a scoprire le meraviglie del mondo ancora una volta. Al Polo Nord, a Inari, nella Lapponia finlandese, l’attrice 34enne osserva l’aurora boreale, sognante per lo spettacolo che offre la natura e scrive: “Sbam, ci hai trovate”. “Insieme per sempre” sono gli hashtag che aggiunge, tutti rivolti al compagno perso troppo presto, quel maledetto 4 marzo 2018.

Francesca Fioretti continua a viaggiare in luoghi incantevoli, paradisi per pochi. E’ difficile si separi dalla figlia. Ha voluto trascorrere le festività al Polo Nord e dalla Finlandia manda una dedica al suo Davide Astori che il 7 gennaio 2020 avrebbe compiuto appena 33 anni.

Non vuole fermarsi. E’ già stata in Giordania, poi in Cappadocia, nel deserto. Ora è al Polo Nord e a Inari, in Finlandia, Francesca Fioretti rimane estasiata davanti all’aurora boreale. Il suo pensiero, di fronte a una meraviglia così, va a Davide Astori.

“Ognuno attraversa il dolore a modo proprio. All’inizio, avevo paura di tutto. Per molti mesi non ho acceso la tv né ho dormito nella nostra stanza. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall’idea di volerle meno bene”, ha raccontato in passato a Vanity Fair parlando del lutto. Poi ha deciso che doveva reagire e l’ha fatto. Ma senza mai dimenticare l’amore della sua vita, che è perennemente accanto a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/1/2020.