Francesca Fioretti ha ritrovato l'amore? Ecco chi sarebbe lui

Francesca Fioretti ha ritrovato l’amore. A distanza di quasi tre anni dalla scomparsa del compagno Davide Astori, padre della sua Vittoria, tra pochi giorni 5 anni, la bella 35enne avrebbe un nuovo uomo accanto. Il settimanale Chi ha pizzicato l’ex gieffina in atteggiamenti intimi con un famoso calciatore. Lui è Aleksandar Kolarov, 35 anni, terzino dell’Inter e capitano della nazionale serba.

Francesca ha vissuto un grande dolore quando a marzo 2018 il cuore di Astori, capitano della Fiorentina, ha smesso di battere improvvisamente. Aveva solo 31 anni e lei lo amava immensamente. Da allora l’ex gieffina ha scelto di vivere il lutto in silenzio, occupandosi della figlia, viaggiando in giro per il mondo con lei. A poco a poco la Fioretti è tornata anche a recitare in teatro, spostandosi dal capoluogo della Toscana, dove vive, a Milano saltuariamente.

Davide resta dentro di lei ed è per lui che andrà in aula per l’udienza del processo che deve stabilire se la sua morte potesse essere evitata o meno. La vita, però, va avanti. La Fioretti avrebbe conosciuto Kolarov da diversi mesi, così scrive il giornale. Sembrerebbe che, nonostante sia stato definito in passato “l’uomo che non sorride mai”, sia riuscito a riportare la felicità nella vita della ragazza. E’ un uomo che in passato, da bambino, ha visto con i suoi occhi la guerra e i bombardamenti nel suo paese, la Serbia. Ha alle spalle un matrimonio fallito e due figli, Una e Nikola.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato i due mentre si scambiano un bacio. Francesca ha trascorso con il giocatore un intero pomeriggio a Milano, è stato poi lo sportivo ad accompagnarla alla stazione per prendere il treno per Firenze. Entrambi riservatissimi, non confermano l’indiscrezione sulla loro storia d’amore che ora i fotografi avrebbero portato alla luce.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2021.