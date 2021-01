Francesca Fioretti torna sensuale sul social. La bella attrice 35enne nata a Maddaloni, in provincia di Caserta, si regala uno scatto particolare. Fotografa la sua immagine riflessa sul vetro della finestra: è in lingerie. La condivide con i follower su Instagram: la foto cattura moltissimi ‘like’. E’ bella e pura, non perde un briciolo del suo innegabile charme.

L’ex concorrente del GF 9 pubblica una delle sue rare foto e non passa inosservata. Sempre molto riservata, vive con discrezione la sua esistenza, ancora di più da quando il suo compagno, Davide Astori, a cui si è legata nel 2013, è tragicamente scomparso prematuramente a marzo 2018. Dal loro amore nel 2016 è nata la piccola Vittoria, a cui Francesca dedica parole dolci e importantissime. “Mi dissero che avrei dovuto ringraziare te, ma NOI già sapevamo che ci saremmo ringraziate a vicenda. LA MIA ETERNITÀ”, scrive.

La Fioretti, rimasta sola, ha affrontato il tragico lutto dedicandosi alla sua bambina e regalandosi anche dei viaggi con lei sempre accanto. Dal 2019 ha ripreso a recitare in teatro. Il palcoscenico è stata la sua salvezza, come rivelato in un’intervista al Corriere della Sera. Ha rappresentato una rinascita dopo la morte del calciatore della Fiorentina, che il 7 gennaio scorso avrebbe compiuto appena 34 anni.

“Cos’è per me il teatro? Un miracolo che mi astrae, quando sono qui non penso ad altro. E’ stato la mia salvezza", ha spiegato Francesca Fioretti. Poi in merito alla sua esistenza, ha sottolineato: “Si vive giorno per giorno e la mia vita mi ha insegnato a non fare progetti”. Ora, causa pandemia, è lontana dalle scene, ma sul social torna sensuale senza scadere nella volgarità: bella, elegante ed enigmatica.

Scritto da: La Redazione il 12/1/2021.