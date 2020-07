Francesca Fioretti, vacanze al mare con la figlia Vittoria: foto

Francesca Fioretti torna a sorridere con la figlia Vittoria. L’attrice, 35 anni, è in vacanza al mare con la bimba di 4 anni, avuta dal compagno Davide Astori, scompars oimprovvisamente il 4 marzo del 2018.

Da quando è rimasta da sola con la sua bambina, Francesca ha viaggiato per il mondo con la figlia e il ricordo di Davide nel cuore. Lei e la sua bambina sorridono quando sono insieme e quest’estate hanno scelto il mare. Sport acquatici e tante avventure per mamma e figlia inseparabili soprattutto dopo quel maledetto 4 marzo. A Vanity Fair aveva spiegato: «Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. All’inizio, avevo paura di tutto, poi una psicologa infantile mi ha aiutato a capire che il 4 marzo era finita un’esistenza e che avrei dovuto cominciarne una completamente nuova».

Una vita da mamma single e coraggiosa che deve tornare a vivere e sorridere con la sua piccola Vittoria…

