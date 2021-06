Francesca Fioretti si mette a nudo: 'Vorrei innamorarmi di nuovo'. E rivela che uomo cerca

Francesca Fioretti si mette a nudo nella lunga intervista a intervista MOW, magazine lifestyle del gruppo AM Network. “Vorrei innamorarmi di nuovo”, confessa l’attrice che il 4 marzo 20918 ha perso il compagno Davide Astori, capitano della Fiorentina, giocatore della Nazionale, morto nel sonno a soli 31 anni per una tachiaritmia cardiaca prolungata. Era a Udine, dove si trovava con la sua squadra per giocare un match di campionato. La 36enne, che dallo sportivo nel 2016 ha avuto la figlia Vittoria, rivela che uomo cerca, lo spiega aprendosi come mai aveva fatto finora.

“Vorrei ancora sorprendermi, innamorarmi, emozionarmi ancora, vorrei ancora essere felice”, svela Francesca Fioretti. Poi confessa: “Gli aspetti di Davide non li cercherò in altri. In altri troverò qualcosa che lui non aveva”. Desidera un uomo coraggioso. Si sente pronta a vivere, nonostante la grave perdita. La figlia vuole un fratellino o una sorellina: “Me lo chiede sempre. Così come mi chiede continuamente: ‘Ma non c’è nessuno che ti sposa?’”.

Gli uomini che si avvicinano a lei, sono coscienti di quel che ha passato: “Adesso magari, sapendo la mia vicenda, si approcciano con più delicatezza, anche se i cazzoni ci sono sempre. Ma chi intraprende una storia seria con me sa che questa è la mia vita e che se accogli me, accogli Vittoria e accogli pure il nostro dolore, che viviamo noi, ma che comunque c’è. Questo non vuol dire che amerò meno. Né che amerò meno un eventuale altro bambino se mai lo avrò. La forza dell’amore è incredibile, è molto più forte del dolore. E se penso al mio futuro mi vedo sicuramente accanto a una persona coraggiosa”.

Quando le si domanda se abbia rifatto l’amore con un altro uomo dopo la morte di Astori, Francesca, che presto tornerà a recitare in teatro, risponde: “Secondo te dopo più di tre anni non è successo? Di sicuro la persona che mi attirerà in futuro non sarà mai simile a Davide, lui aveva un carattere particolare, ci compensavamo, gli aspetti di Davide non li cercherò in altri. In altri troverò qualcosa che lui non aveva. L’amore per Davide non finirà mai, ma con il tempo si trasforma e non vuol dire che non mi innamorerò più. In questa cosa ci credo fortemente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2021.