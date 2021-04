Francesca Lodo in lacrime, ricorda gli anni bui di Vallettopoli: 'Mi voltarono tutti le spalle'

Francesca Lodo in lacrime ricorda gli anni bui di Vallettopoli all’Isola dei Famosi. “Mi voltarono tutti le spalle”, ammette amara. L’ex Letterina di Passaparola scoppia a piangere in Palapa dopo aver ricevuto la lettera della madre. La donna le chiede scusa per non averla tenuta per mano in un momento doloroso. Singhiozzi irrefrenabili per la 38enne, Ilary Blasi le domanda il motivo di tanta commozione e delle parole della mamma, lei racconta tutto.

"Sono qui a chiederti scusa amore mio perché nei momenti di sconforto non sono stata lì a darti la mano, ma spero che tu mi abbia perdonato, io sarò sempre dalla tua parte, non dimenticare che qui c'è la tua grande famiglia che ti aspetta”, le scrive la mamma nella lunga lettera. Francesca Lodo non riesce a fermare la grande commozione. Piange. "Mi avete ammazzato", confessa a Ilary Blasi.

La conduttrice le chiede perché la madre le abbia chiesto scusa. “C’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male”, confessa la sarda.

“In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto a me mi hanno voltato le spalle. Sono pochissimi quelli che mi sono rimasti accanto e li ringrazio ogni giorno. Sono uscita dal mondo della televisione solo con il volere di poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi”, rivela ancora la naufraga.

La showgirl nel 2007 fu travolta dallo scandalo provocato dall’inchiesta della Procura di Potenza che coinvolse personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica, oltre a noti imprenditori.

La Lodo ammise l’uso di sostanze stupefacenti e questo portò la mamma, evidentemente, ad allontanarsi momentaneamente da lei.

Francesca ha il volto bagnato dalle lacrime. Anche quando torna dai compagni, dopo aver fatto la sua nomination, non riesce a calmarsi. In singhiozzi, con la voce rotta, a Ilary che le domanda se sia tutto a posto, dice: “E’ solo l’emozione. Spero che all’Isola la gente capisca chi sono realmente”. La Blasi la conforta, insieme agli opinionisti in studio e al pubblico che applaude: “Ci stai già riuscendo”. Poi la Lodo sottolinea: “Mia madre la amo alla follia, è la persona più importante della mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2021.