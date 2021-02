Francesca Manzini a Striscia con 10 chili in meno: 'Sono dimagrita perché...'

Francesca Manzini, comica, imitatrice, conduttrice, diventata famosa grazie alla sua irresistibile imitazione di Mara Venier, torna in tv al timone di Striscia la Notizia, insieme a Gerry Scotti, con 10 chili in meno. E’ dimagrita e ora è in forma strepitosa. L’ha fatto per amore e per prepararsi alle nozze con il compagno Christian, conosciuto durante il lockdown e con cui si sposerà il prossimo settembre. E’ al settimo cielo.

Dal prossimo 8 marzo sarà al tg satirico di Antonio Ricci insieme all’adorato Gerry, con cui ha già fatto coppia. La Manzini, che ha messo in mostra le sue qualità anche ad Amici Celebrities, ha deciso di perdere peso. “Sono dimagrita 10 chili e la mia dieta è iniziata quando il consulente immobiliare mi ha comunicato il tasso del mutuo per i prossimi 30 anni: lo stomaco si è chiuso all’istante”, ironizza intervistata da Gente.

In passato, giovanissima, ha dovuto fare i conti con due “nemiche-amiche”: l’anoressia e la bulimia. “Ci ho convissuto, ci ho parlato, ci ho fatto amicizia - aveva detto nelle sue Storie a settembre 2019 rispondendo agli hater che sottolineavano la sua fisicità dirompente - Perchè è un bene fare amicizia con il tuo nemico, perché lui rimarrà sempre un debole e tu sarai sempre più forte perché lo hai ostacolato, lo hai superato, lo hai vinto”. “Detto ciò, adesso sto bene. Mangio perché mi piace. Sono un pò in carne, curvy. La passione non ha peso e io mi sento bene con me stessa. Sono centrata, presente”, aveva pure sottolineato.

L’amore, a distanza di mesi, le ha dato la spinta a dimagrire e a perdere dieci chilogrammi, ma senza soffrire, senza cedere ai ‘due mostri’, solo con l’allenamento e un’alimentazione equilibrata.

“In realtà sono felice perché ho comprato casa, dove già vivo con mia mamma e con il mio compagno Christian. Quei due sono come Cip e Ciop, io la vittima dei loro scherzi”, racconta. Ora si prepara al matrimonio: “Che emozione! Il Covid ha ostacolato un po’ i nostri progetti, ma per settembre vorremmo organizzare le nozze. Al mare, a Fregene, scalza e semplice come sono io”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2021.