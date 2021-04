Francesca Manzini non si sposa più, è addio con Christian Vitelli

Francesca Manzini non si sposa più. A poche settimane dall’annuncio del matrimonio, è clamorosamente arrivato l'addio con Christian Vitelli, con cui sembrava davvero fosse per sempre. La comica, conduttrice di Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti, torna single, lo fa capire chiaramente in un post condiviso con i fan sul social.

Francesca e Christian si erano conosciuti durante lo scorso lockdown, a marzo avevano festeggiato innamorati e felici il primo anniversario del loro legame. Erano subito andati a convivere, appena le restrizioni si erano allentate. I fiori d’arancio, annunciati, erano dietro l’angolo, invece è arrivato l’addio.

"La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno”, scrive l’artista 30enne. E conclude: “Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca”.

“Nessun matrimonio, fine di una storia, inizio della mia, Francesca. Giunta al termine con Christian al quale rimane sempre un grande affetto per tutto ciò che si è passato e condiviso”, fa anche sapere la Manzini. L’affetto per Vitelli rimane. “E’ stato un bene per entrambi”, chiarisce ancora. Incomprensioni insormontabili li hanno fatti desistere, ma la vita va avanti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2021.