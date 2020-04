Francesca Manzini si è fidanzata in quarantena: la prima foto in coppia con Christian Vitelli

Francesca Manzini si è fidanzata in quarantena e in pochi giorni è amore folle. Arriva la prima foto sul social in coppia con Christian Vitelli, 45 anni. L’imitatrice ha già fatto le cose in grande: viste le regole della quarantena, causa emergenza Coronavirus, evidentemente i due ora vivono già insieme…

“Hai cambiato la mia vita”, scrive Francesca Manzini. “Ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente Francesca”, le fa eco Christian. Per l’imitatrice e il fidanzato è stato un vero colpo di fulmine a quanto pare.

La Manzini, ex Amici Celebrities e per una settimana alla conduzione di Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti, a fine marzo aveva annunciato ai follower che era finita con Juan Martin Fagiani.

“Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine. E’ passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante e si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio. Si vive più sereni, con la voglia di andare altrove, senza restare strozzati in una situazione solo per abitudine o altro. Per carità non riguardava in questo caso me e Juan però ci sono visioni diverse e stili di vita completamente diversi. Questo non vuol dire odio verso l’altro anzi, vuol dire rispetto, farlo vivere come vuole e io vivo come voglio. Detto questo, Juan guarderà questo video quindi ciao, ti voglio bene. Ora sono felice, e se posso essere utile, se non state bene ditelo, non andate avanti”, aveva spiegato.

Pochi giorni dopo in un’intervista a Chi l’artista parlava già del nuovo amore. “Una premessa: io prima della quarantena ero in procinto di lasciare questa situazione, più che questa persona, Juan, anche perché vedevo che si strozzava per farmi contenta. Qualche settimana fa, come potete immaginare, la cosa si è chiusa da sé, praticamente”, aveva prima chiarito.

La bella 29enne aveva aggiunto: “Poi mi chiama mia sorella in video chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi. L’unico appunto, anche se sono innamorata: non mi passa la fame”.

Ora c’è il primo scatto in coppia. La video chiamata è stata galeotta: Francesca con Christian sembra super felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2020.