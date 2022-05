E’ ufficiale: Francesca Michelin nuova conduttrice di X Factor

Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor: dopo giorni di rumor arriva finalmente l’ufficialità. A 10 anni dalla vittoria al talent, quella che l’ha lanciata nel mondo della musica, la cantante torna dove tutto ebbe inizio ma in una nuova veste: quella di presentatrice.

Grazie al percorso poliedrico finora portato avanti, Francesca si è guadagnata la sua chance: quella di guidare lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Sarà un vero e proprio debutto per l’artista 27enne. Sarà lei a capitanare la giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Il prossimo 4 giugno prenderanno al via le audition che tornano col pubblico in presenza all’Allianz Cloud di Milano.

Cantautrice e polistrumentista, la Michelin ha trionfato a X Factor, dove faceva parte della squadra di Simona Ventura, nel 2012, quando aveva solo 16 anni: da allora la strada le ha regalato successi a non finire. Negli ultimi mesi, poi, ha debuttato come scrittrice con il suo primo romanzo, "Il cuore è un organo", edito da Mondadori, e, da sempre impegnata attivamente in progetti ‘green’, è alla guida del programma televisivo Effetto Terra, in onda su Sky Nature.

Amatissima dal pubblico, Francesca ha collaborato con Fedez, Vasco Rossi, Mecna, Colapesce. Grande amica di Emma Marrone, è stata la sua direttrice d’orchesta all’ultimo Festival di Sanremo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.