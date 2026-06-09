La cantautrice è legata da quattro anni al preparatore atletico: le pubblicazioni di matrimonio a Bassano del Grappa

Lui, 32 anni, uno più di lei, è figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio

Francesca Michielin vive un momento beato. Il 12 giugno esce il suo nuovo album, Magia Bianca. Ma non è solo la musica a farla sorridere. Al Corriere della Sera la cantautrice 31enne conferma le nozze imminenti col fidanzato Davide Spigarolo: “Sono pronta al grande passo”.

''Sono pronta al grande passo'': Francesca Michielin conferma le nozze imminenti col fidanzato Davide Spigarolo

Lei e il 32enne sono legati da quattro anni. Lui, preparatore atletico, è figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio. Le pubblicazioni di matrimonio sono già apparse nei rispettivi comuni di residenza dei due, Bassano del Grappa e Marostica. Data e location rimangono top secret, ma hanno sei mesi per pronunciare il sì.

La cantautrice è legata da quattro anni al preparatore atletico: le pubblicazioni di matrimonio a Bassano del Grappa. Lui, 32 anni, uno più di lei, è figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio

Al quotidiano, parlando del disco e la sua crescita professinale e privata, Francesca sottolinea: “In musica oggi non me ne frega più nulla dei doveri da piccola popstar che avevo a 20anni e ho preso in mano le redini della mia vita artistica. In privato c’è un matrimonio in vista perché mi sento pronta al passo. In questo momento non cerco la tranquillità della serenità. fare il compitino e andare bene, ma il furore della felicità”.