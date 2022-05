Francesca Neri: 'Mia madre non mi ha voluto bene'

Francesca Neri torna in tv, ospite di Pierluigi Diaco a Ti Sento. Nella lunga intervista parla del rapporto anaffettivo con la mamma Loriana. “Mia madre non mi ha voluto bene”, confessa. L’attrice 58enne si è chiesta da sempre il perché.

“Questo è il primo dei problemi, perché mia mamma non mi ha voluto bene. Mi sono domandata più volte perché non mi volesse bene… Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita mi sono dedicata a lei dandole tutto l’amore possibile e dopo la sua morte l’ho perdonata”, svela la moglie di Claudio Amendola. Già da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno la Neri aveva rivelato: “Io ci provavo ma lei proprio non ce la faceva ad abbracciarmi”. Ne ha sofferto moltissimo.

Col marito l’unione dura da molto tempo, il segreto del loro rapporto è semplice: “Forse perché non è sesso, forse perché è amore. Il nostro rapporto è cambiato tantissime volte in 26 anni. Siamo caduti, ci siamo rialzati, ci siamo aiutati a vicenda, aspettandoci e rispettandoci”.

Francesca, nonostante la sua malattia cronica, la cistite interstiziale, ha ripreso a vivere dopo anni di silenzio. Diaco le chiede se accetterebbe di andare al prossimo Sanremo come co-conduttrice accanto ad Amadeus. “Mi fa ridere perché in passato me l’hanno proposto più volte… Pippo Baudo quand’ero proprio giovanissima e avevo appena fatto ‘L’età di Lulù’… Ho detto no… Poi un’altra volta e ho detto no”, fa sapere l’attrice.

Poi la Neri chiarisce: “A Baudo ho detto ‘no’, però ne abbiamo parlato e lui ha capito. È chiaro che ci sono delle cose che io non potrei fare, che non avrei saputo fare. Ho rifiutato il Festival di Sanremo perché avevo appena iniziato a fare l’attrice, per me non esisteva, non mi sentivo all’altezza, che cosa andavo a fare?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2022.