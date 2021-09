Francesca Neri, il mistero sulla malattia, Amendola confessa: 'Soffre e ha enorme dolore fisico'

Francesca Neri non si vede da anni: è scomparsa dai set e dagli eventi mondani. Colpa di una patologia che affligge ormai da tempo la bella attrice 57enne. A far luce sul mistero sulla sua malattia, di cui si era già accennato nel 2015, ci pensa il marito. Claudio Amendola in tv, ospite a Verissimo, commosso rivela: “Soffre, ha un enorme dolore fisico”.

Amendola, che dalla Neri, a cui è legato dal 1998, nel 1999 ha avuto Rocco e con la quale si è sposato l’11 dicembre 2010 a New York (il 58enne è anche padre di Alessia, nota doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulia, avute con Marina Grande), emozionato racconta: “Mia moglie è malata. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L'ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso. Starle affianco è stato il mio compito, non è stato difficile. E’ stato più difficile per lei”.

L’artista romano a proposito del sentimento che lo lega alla moglie aggiunge: “Sto con Francesca da vent'anni, l'amore migliora. Si depura da tante scorie, come la gelosia. Non ha più senso. Adesso se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io. Impari ad accettare i difetti”.

Claudio Amendola nel 2017 è stato colto da un infarto ed è proprio grazie alla moglie Francesca che è riuscito ad arrivare in tempo in ospedale. A causa del problema al cuore, ha smesso di fumare, è dimagrito anche 12 chili: da quel giorno ha uno stile di vita sano e rimane accanto alla donna che ama, dandole forza e coraggio. La sindrome di cui soffre la Neri sembra richiamare i sintomi della fibromialgia, una patologia cronica caratterizzata da dolore ai muscoli e ai legamenti e tendini. Viene definita anche ‘malattia invisibile’ perché è molto difficile da diagnosticare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/9/2021.