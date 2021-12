Francesca Neri e la malattia cronica: 'Ho avuto il coraggio di dire tutto e non me ne vergogno’

Francesca Neri a Domenica In racconta il difficile percorso dovuto alla sua malattia cronica, la cistite interstiziale. L’attrice ha avuto paura di non farcela. Per pochi istanti ha anche pensato al suicidio, poi si è regalata una seconda possibilità. “Ho avuto il coraggio di dire tutto e non me ne vergogno”, spiega a Mara Venier.

Il dolore l’ha sopraffatta, ha messo in pericolo anche la sua famiglia. “Hai anche paura di non farcela”, rivela alla Venier. Poi Francesca Neri si è fatta forza è ha messo tutto nero su bianco nel suo libro, “Come carne viva”, quasi fosse la terapia in grado di salvarla.

“Io ho sempre sofferto di cistite normale come molte donne. Ho iniziato a prendere spesso l’antibiotico diventato resistente a questi farmaci; questa cistite ad un certo punto non passava più diventando una cistite interstiziale cronica, cioè per sempre. Io non posso guarire più da questa patologia”, spiega. Ha imparato a come fare attenzione, a come preservarsi dalla malattia.

“Il coraggio ce l'ho avuto a vivere quello che ho vissuto. Quando ho deciso di aprirmi l'ho fatto fino in fondo. Non ho più niente da perdere. Ho voluto avere il coraggio di dire tutto. E non me ne vergogno”, rivela ancora la Neri. Il suo mettersi a nudo ha aiutato altri come lei affetti da patologie croniche. Le persone le scrivono: “E’ incredibile che tu sia come noi, che anche tu metta a disposizione la tua sofferenza ci fa sentire meno sole”.

Claudio Amendola, il marito, e il figlio Rocco, con cui aveva messo un muro in passato, le sono rimasti vicini. Il suo ragazzo, oggi 22enne, è tornato ad avere un bellissimo rapporto con la 57enne. “Ha capito che sua madre può anche stare male, non è infallibile e ha le sue fragilità”, sottolinea fiera Francesca.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2021.