Francesca Neri sbarca sui social e presenta il suo libro a Roma: 'Una rinascita’

Francesca Neri sbarca sui social. Apre il suo account Instagram e ai fan spiega: “Questo è il mio profilo ufficiale. Sto ancora imparando a usare Instagram, ma vi prometto che a breve ci riuscirò perché ci tengo tantissimo a condividere con voi questa mia RINASCITA”. L’attrice 57enne in tv ha rivelato il dramma che l’ha tenuta lontano dal mondo per ben cinque anni: tutta colpa della malattia di cui soffre, la cistite interstiziale cronica, per cui ha persino pensato al suicidio. Oggi ha imparato a controllarla, a conviverci, e, dopo la depressione, è tornata a vivere. Racconta tutto nel suo libro, “Come carne viva”, uscito il 5 ottobre edito da Rizzoli, che presenta a laFeltrinelli Libri e Musica, alla galleria Alberto Sordi a Roma.

Francesca sorride finalmente serena sul palco. Insieme a lei ci sono il regista Pupi Avati ed Enrico Magrelli. “Sono una persona nuova, e stranamente più che mai sono la persona di prima,prima di tutto, prima della malattia, prima dei lutti, prima della maternità, prima della passione, prima del cinema, nuda e cruda, appena data alla luce”, si legge sulla retro della copertina del libro.

La Neri spiega il suo percorso. La platea attenta l’ascolta. Tra gli spettatori, Claudio Amendola, il marito che non l’ha mai lasciata sola durante il doloroso percorso, nonostante lei abbia fatto di tutto per allontanarlo: ha tenuto duro. E’ lui e gli affetti più cari che l’hanno ‘salvata’.

Anche Giovanni Ciacci è corso dall’amica Francesca Neri. Sul social pubblica alcune foto insieme a lei: è contentissimo che ora il brutto sia alle spalle, che lei sia tornata a guardare tutto con una nuova luce negli occhi e adesso voglia regalarsi un futuro migliore. Non sa ancora se sul set o no.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2021.