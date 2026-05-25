La cantautrice 61enne dura sulla 40enne ma lei imperturbabile dice: “Capitolo chiuso”

La grande villa in Toscana è il suo rifugio con i cani, ma ci sono tante proprietà tra Roma, Fregene e Fiesole

Desidera fare politica, ma dovrà attendere... Francesca Pascale lo dice intervistata, Non replica, invece, all’ex moglie Paola Turci. La cantautrice 61enne nei giorni scorsi è stata dura sulla 40enne sulle pagine di Sette, ma lei imperturbabile commenta: “Non ho nulla da replicare o da aggiungere. Per me è un capitolo chiuso”. Preferisce invece svelare al Corriere della Sera come ha investito il patrimonio che le ha donato Silvio Berlusconi.

Francesca Pascale non replica all’ex Paola Turci: svela come ha investito il patrimonio che le ha donato Silvio Berlusconi

Francesca si è buttata sul classico “mattone”. “Sono presa da mille cose, ho tanti progetti”, sottolinea. La sua attività immobiliare si svolge tra Roma, Fregene e Fiesole. Non c’è solo la grande villa in Toscana dove vive con i cani. Ha una proprietà in centro storico nella Capitale, si era vociferato volesse farci un b&b di lusso, Francesca smentisce: “Io non lo sto affittando. E’ fermo. L’ho ristrutturato e l’impegno economico è stato notevole. Ma non intendo farci un b&b, lo affitterò per lunghi periodi, a uomini e donne d’affari, a politici. E’ piccolo, ma a Fontanella Borghese”.

La 40enne ha investito nel 'mattone' tra Roma, Fiesole e Fregene

Tutto questo piace alla Pascale: “Cinque anni fa ho cominciato a investire in immobili il patrimonio che mi ha lasciato Berlusconi. Affitti di lusso e turismo di lusso. Ne parlavamo con Silvio e io cercavo di assorbire come una spugna tutti i suggerimenti che mi dava”. Ha altre due proprietà a Fiesole: “Sì e ne ho uno anche a Fregene. Sempre a Fiesole sto lavorando a qualcosa di ancora più impegnativo. Sta nascendo un resort di lusso abbastanza grande”. Aspettando la politica, ma la Pascale, precisa, non pensa di candidarsi alle prossime elezioni, così dice almeno.