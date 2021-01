Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, non le manda a dire. La bionda partenopeo stavolta spara a zero su Matteo Salvini, ricordando come il leader della Lega ha storicamente attaccato e in qualche modo offeso milioni e milioni di italiani, definendo i nostri connazionali che si sono spostati dal Sud al Nord per lavorare dei “fannulloni”.

Nelle sue Instagram Stories ha pubblicato un vecchio post di Salvini su Twitter, dove si legge il pensiero dell’ex Ministro: “Qualcuno mi chiede cosa penso degli italiani che vivono all’estero, ed io rispondo sempre che ognuno dovrebbe vivere nel proprio paese e dovrebbe partecipare alla crescita dello stesso. Chi scappa non merita di stare qui, lo considero un fannullone, e non è un caso che in genere siano sempre MERIDIONALI ed AFRICANI ad andarsene, gente senza la cultura del lavoro”.

Poi Francesca ha aggiunto il suo commento e ha spiegato non solo di ritenere Salvini un leader dai valori “razzisti” e “violenti” (forse fa riferimento al fatto che il leader del Carroccio è stato un ammiratore e supporter di Donald Trump, l’ex Presidente degli Stati Uniti che ha incitato una rivolta contro le istituzioni democratiche del suo stesso Paese), ma che piuttosto che votarlo, sceglierebbe di dare la sua preferenza addirittura a Paperino.

“Per non dimenticare. Correva l’anno 2018 (in realtà si tratta del 2014, ndr)! Quest’individuo dai valori razzisti e violenti si appresta a diventare leader indiscusso del centrodestra. Piuttosto voterò Paperino”, ha concluso la 35enne.

Scritto da: la Redazione il 21/1/2021.