Francesca Pascale e Paola Turci, impazza il gossip: sono una coppia? Baci e intimità in barca

Francesca Pascale e Paola Turci sono le protagoniste del gossip più succoso dell’anno. Le due sono una coppia? Sarebbero legate da un’amicizia molto speciale: il settimanale Oggi così definisce il rapporto che le lega. Il giornale lancia lo scoop e mette in copertina la foto dei baci che l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante si scambiano a bordo del mega yacht affittato per una vacanza a due in Cilento.

Tenerezze e tantissima intimità. Francesca e Paola sembrano estremamente felici, complici e affiatate insieme. Nessuno poteva immaginare che la napoletana e l’artista romana potessero essere così unite, invece la vita e il destino sorprendono tutti.

La Pascale e la Turci si regalano qualche giorno di puro relax a largo, incuranti pure dei paparazzi, che immancabilmente colpiscono e violano la loro privacy. Ma poco importa: sono anime affini e paiono essersi trovate: il feeling è assoluto.

Francesca Pascale e Paola Turci hanno noleggiato Lucky, lo yacht Sanlorenzo 78 di 25 metri: per affittare la barca servono ben 60mila euro la settimana. A bordo, oltre loro, solo il comandante, un marinaio e lo chef. Entrambe, tra sole e tintarella, carezze affettuose e sorrisi, trascorrono il tempo nelle acque blu cielo del Cilento e assaporano un’estate per loro piena di novità davvero sorprendenti.

6/8/2020