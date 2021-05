Francesca Pascale svela i suoi tatuaggi: foto

Francesca Pascale svela i suoi tatuaggi sul braccio. Pubblica una foto sul suo profilo social in cui i tattoo sono ben visibili e scrive: “Ogni segno un disegno #ddlzan”.

L’ex compagna di Berlusconi nel 2015 aveva fatto vedere sul suo polso un tatuaggio con su scritto “Silvio”. Quei tempi ormai sono davvero lontani. Adesso è una donna diversa e sulla pelle ora ha disegni in cui ostenta il suo cambiamento.

Look, stravolto rispetto al passato, capelli corti, biondi e sbarazzini, la Pascale combatte per l’accettazione della diversità e contro ogni forma di discriminazione. Prosegue il suo legame speciale con Paola Turci e lotta in prima persona a favore dei diritti delle persone LGBTQI. Partecipa alle manifestazioni in supporto al ddl Zan e non ha mai timore di dire la sua.

I tatuaggi, colorati e significativi, la rappresentano appieno. La napoletana 35enne è al fianco dei più deboli, si ritiene una liberale moderna. Fiera, ha da poco annunciato a Il Mattino anche il suo nuovo progetto: un’azienda agricola per la coltivazione e la lavorazione della cannabis light, così da offrire un’occupazione a tutte le donne uscite dal carcere. “Hanno bisogno di qualcuno che dia loro una seconda possibilità”, ha sottolineato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2021.