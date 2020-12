Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori bis: l'ex gieffina svela il pancione, foto

Francesca Rocco e Giovanni Masiero saranno genitori bis. La bella 36enne svela il pancione sul social e annuncia di aspettare il secondo figlio. Condivide con i fan alcune foto e in poche ore gli scatti conquistano una pioggia di ‘like’: in tantissimi fanno gli auguri ai due ex concorrenti del Grande Fratello che dal 2014 fanno sognare i più romantici. I due sono già genitori di Ginevra, nata tre anni fa.

Francesca Rocco è incinta di cinque mesi. Annuncia la gravidanza quando il pancione è già molto evidente. La primogenita è venuta alla luce a maggio 2017, ora la famiglia si allarga: la cicogna arriverà in primavera.

"Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! - scrive l’influencer con oltre 240mila follower - E’ con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni, pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti”.

"Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale....la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”, aggiunge.

Anche papà Giovanni Masiero è al settimo cielo. “La felicità è reale solo se condivisa", sottolinea condividendo uno scatto con Francesca e la loro Ginevra che tiene in mano l’ecografia del bebè che nascerà. “Il tuo papi ti aspetta”, scrive ancora il fascinoso 35enne, accompagnando le sue parole con un’immagine in cui si vede la sua mano che accarezza il pancione della moglie.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2020.