Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, a 2 mesi dal parto di mostra già in formissima in bikini

Francesca Sofia Novello si concede la sua prima vacanza rigenerante da mamma e porta la figlia Giulietta, nata lo scorso 4 marzo, per la felicità del compagno Valentino Rossi, a Ibiza. La modella 28enne a 2 mesi dal parto si lascia ammirare dai fan già in formissima in bikini: nella famosa isola delle Baleari si concede un po’ di relax con la neonata e si gode il sole caldo e il mare.

Non disdegna un po’ di movida in un club dove la gente fa festa sulle note del dj all’aperto. La Novello, però, si prende soprattutto cura del suo “pulcino da spiaggia”, come sottolinea sul social in una foto che condivide in cui è con la bimba.

“Il primo volo di Giulietta", aveva scritto Francesca Sofia prima di raggiungere Ibiza con la sua piccola: "Qui in Spagna è la festa della mamma, quindi quest'anno festeggio due volte", aveva aggiunto nelle sue storie. Il Dottore non c’è, impegnato in alcune gare automobilistiche sul circuito inglese di Brands Hatch.

Francesca Sofia pare aver già perso tutti i chili presi in gravidanza, circa 14. A 10 giorni dal parto ai follower aveva rivelato di averne ancora 5 in più, che adesso sono scomparsi. In due pezzi mostra tutta la sua sensualità.

