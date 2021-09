Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi incinta mostra il pancino a Venezia 78: foto

Francesca Sofia Novello incinta mostra il pancino a Venezia 78. La fidanzata di Valentino Rossi sfila da diva sul red carpet della Mostra del Cinema: indossa un lungo abito nero monospalla super aderente che esalta le sue forme da futura mamma, è una creazione dello stilista foggiano Francesco Paolo Salerno.

La modella torna al Lido euforica per la gravidanza, con l’ex pilota di MotoGP avrà il suo primo bebè. Sorridente, accattivante più che mai, la Novello cattura gli obiettivi. In black è intrigante, per il Gala Amfar invece opta per un vestito dello stesso stilista ma bianco.

VIDEO

Beauty look elegantissimo con labbra rosso acceso, orecchini con smeraldi e capelli raccolti in uno chignon basso e morbido, con i ciuffi frontali della chioma lasciati liberi, due ciocche schiarite, come vuole il trend del momento, e che le illuminano ancora maggiormente il bel volto. Francesca Sofia è incantevole.

Questo è il suo primo red carpet dopo l’annuncio della gravidanza, arrivato subito dopo la metà di agosto. “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, aveva scritto Valentino Rossi su Instagram. “Il mio cuore è pieno di gioia”, aveva subito confessato lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/9/2021.