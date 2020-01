Francesca Sofia Novello punge Amadeus: 'Forse si sarebbe potuto preparare meglio nel presentarmi'

Francesca Sofia Novello torna sulla polemica che ha travolto Sanremo 2020 e Amadeus. Tutta colpa delle parole pronunciate durante la prima conferenza stampa del Festival dal conduttore e direttore artistico. Nel presentare la modella 25enne fidanzata con Valentino Rossi, tra le donne che saliranno sul palco dell’Ariston durante la kermesse, ha detto: “Bella, bellissima”. Poi le ha dato il merito di stare sempre “un passo indietro” rispetto al compagno, così importante e famoso. “Forse anche lui si sarebbe potuto preparare un po’ meglio”, sottolinea la ragazza a Grazia. Punge Amadeus. In parte l’ha ferita.

Sa perché è stata scelta: “Perché sono bella e sono la fidanzata di Vale. Ma sono anche altro”. Anche gli autori hanno le loro colpe: “Prima di presentarmi alla conferenza stampa nessuno mi

ha chiesto che cosa facessi. Hanno saputo che studio Giurisprudenza solo dopo. E mi mantengo come modella da quando avevo 14 anni. E pensare che io l’avevo detto”.

“Quando in dicembre mi ha chiamato Lucio Presta (manager di Amadeus, ndr) per invitarmi a fare parte del Festival, gli ho detto: ‘Io non sono un personaggio della tv, ma una modella. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita, sono una ragazza semplice, sto bene così’”, racconta Francesca Sofia. Poi però ha accettato: “Il Festival è un’opportunità, sarei stata stupida a rinunciare. Ma non mi aspettavo questo putiferio”.

Francesca Sofia è stata ferita dai commenti sui social: “Per la maggior parte di donne che mi accusano di essere bella e stupida”. Un pochino si è sentita ferita anche da Amadeus: “Sì, forse anche lui si sarebbe potuto preparare un po’ meglio, ma so che era in buona fede”.

Sullo stare ‘un passo indietro’ il compagno con cui divide la sua vita da quattro anni, sottolinea: “Ma no! Mi comporto come qualunque donna innamorata farebbe per sostenere il suo uomo. Siamo una coppia normale, ci diamo forza l’un l’altro. Lui è un campione, è innegabile, e se scegli di stare vicino a un uomo così, devi assecondare i suoi ritmi”.

Valentino Rossi dopo il polverone le è stato accanto: “Quando ho accettato di partecipare al Festival era contento. Quando mi ha visto piangere, mi è stato vicino e mi ha ricordato chi fossi. Poi mi ha consigliato di ridimensionare tutto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/1/2020.