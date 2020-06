Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dimitru sono tornati insieme? Ecco l’indizio scottante...

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dimitru sono tornati insieme? Sul social arriva un indizio scottante che farebbe pensare di sì… Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra la ballerina di Amici, ora single, dopo l’addio ufficializzato con l’ex marito Raimondo Todaro, da cui ha avuto una figlia, Jasmine, che tra poco compirà 7 anni, e l’ex concorrente del talent di Maria De Filippi. Tutto lascerebbe presupporre che i due sarebbero in vacanza insieme in Liguria.

Non c’è alcuna certezza, ma le IG Stories postate da Francesca e Valentin regalano una serie di elementi che porterebbero alla succosa deduzione. Il danzatore, che risiede in Liguria, ha pubblicato una foto in cui è steso sul lettino accanto a una donna misteriosa a cui tiene amorevolmente la mano. Valentin ha aggiunto un cuore, per far capire che la ragazza in questione è la sua fidanzata. Anche la Tocca ha pubblicato uno scatto un cui si è immortalata mentre prende la tintarella in spiaggia su un lettino molto simile a quello fatto vedere da Alexandru Dimitru. Persino l’asciugamano, bianco, è identico.

Esisterebbero poi numerose segnalazioni in Rete che collocano entrambi a Sestri Levante nelle stesse ore in cui hanno postato le foto sul social nelle loro storie. L’ufficialità non arriva, ma il ritorno di fiamma potrebbe essere una realtà.

I due si sarebbero riavvicinati? A fine marzo scorso Valentin aveva finalmente ammesso la storia con Francesca, svelando pure che era tutto finito. Il ballerino però aveva confessato di amare la 30enne, quindi il ritorno di fiamma potrebbe essere un’ipotesi assai reale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2020.