Francesco Arca sull’amicizia con l'ex Laura Chiatti e Marco Bocci: 'Tra noi amore cosmico'

Francesco Arca parla dell’amicizia che lo lega a Laura Chiatti, sua ex fidanzata, e all’attuale marito della bionda, Marco Bocci. L’attore e la compagna Irene Capuano, mamma dei suoi splendidi figli, Maria Sole, 4 anni, e Brando Maria, 2, sono legatissimi alla bella 37enne e al suo fascinoso consorte 41enne, a loro volta genitori di Enea, 5 anni, e Pablo, 3. “Tra noi c’è solo amore cosmico", spiega il moro 40enne alla rivista F.

Qualcuno sul social ha criticato il legame di Francesco Arca e la Capuano con Laura Chiatti e Bocci. L’ex volto di Uomini e Donne respinge al mittente le insinuazioni maligne sul rapporto con gli amici.

“Io e Irene conosciamo Laura e Marco da tanti anni, facciamo le vacanze insieme e ci dimostriamo affetto in privato e in pubblico. Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi, tra noi quattro, invece, c’è solo un amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l’unico”, spiega al giornale.

Arca poi rivela che anche con l’ex della sorella è accaduto lo stesso: “Mia sorella ha divorziato da anni eppure ora lei e l’ex marito, che nel frattempo hanno altre persone nella loro vita, sono come fratello e sorella e non ci vedo niente di male. Lui, peraltro, è anche il mio migliore amico. La malizia, insomma, sta solamente in chi guarda”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2020.