Francesco Arca, 39 anni, e Laura Chiatti, 36, hanno avuto in passato un'intensa storia d'amore. La relazione poi è naufragata ma i due attori sono rimasti in ottimi rapporti e colgono spesso l'occasione di riunire le loro famiglie per godersi un po' di tempo insieme. Così hanno fatto durante il fine settimana come mostrano alcuni scatti condivisi sui rispettivi profili social. Una foto in particolare mostra Francesco Arca e Laura Chiatti con i rispettivi compagni: Irene Capuano e Marco Bocci.

"Ancora così, ancora insieme, finché falò non ci separi", scrive Francesco Arca accanto alla foto scattata insieme alla ex Laura Chiatti, Marco Bocci e la sua compagna Irene Cpauano. "Siamo inseparabili", commenta la Chiatti. "Siete proprio un bell'esempio", scrive invece una follower di Arca. "Una serata speciale", fa sapere sempre su Instagram la Capuano che usa anche l'hashtag "family first". E il quartetto di amici sembra proprio una splendida famiglia allargata. Anche i rispettivi bimbi (hanno due figli a testa) sono molto uniti e approfittano di queste reunion per giocare e divertirsi insieme.

Laura sul suo profilo mostra anche un altro momento della cena: Marco Bocci e Francesco Arca intenti a guardare i cellulari a tavola. "Che grande e divertente compagnia", commenta ironica l'attrice. "La simpatia non è il mio forte", scherza Arca. "Ma la bonaggine sì", replica la Chiatti. Insomma, i rapporti tra la coppia di ex sono più che ottimi. La loro amicizia è sempre più solida.