Francesco Arca senza maglia, l'ex Laura Chiatti commenta: 'Un capolavoro di Dio'

Francesco Arca è un vero adone senza maglia. L’ex Laura Chiatti commenta senza alcun problema: “Un capolavoro di Dio”. La bionda attrice non ha problemi a fare un apprezzamento esplicito sull’uomo a cui è stata legata in passato.

L’attuale compagna del bel 41enne, Irene Capuano, pubblica sul social la foto in cui risalta il fisico tutto muscoli del moraccione da cui ha avuto due bambini, Maria Sole, nata nel 2015, e Brando Maria, venuto al mondo nel 2018. “Non esiste salvaguardia contro il Senso Naturale dell’Attrazione!”, scrive. Poi aggiunge una serie di hashtag che fanno capire quando ami Arca e quanto sia attratta da lui: “#mio #bonocomeilpane #qundocevòcevò #innoallabellezza #amoregrande #vorreivedere”.

Tanti i ‘like’ che plaudono alla fisicità scultorea di Francesco. Tra i commenti entusiasti spicca quello di Laura Chiatti, ex fidanzata dell’ex volto di Uomini e Donne, oggi attore affermato. L’artista 38enne, sposata felicemente con Marco Bocci e anche lei mamma di due bimbi, Enea e Pablo, sottolinea: “Un capolavoro di Dio”.

Non c’è alcun problema né alcuna gelosia. Più volte Laura e Francesco hanno sottolineato quanto siano legati tra loro e con i rispettivi compagni. “Io e Irene conosciamo Laura e Marco da tanti anni, facciamo le vacanze insieme e ci dimostriamo affetto in privato e in pubblico. Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi, tra noi quattro, invece, c’è solo un amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l’unico”, ha detto lo stesso Arca a F in passato. La Chiatti può permettersi di far un apprezzamento su di lui, Irene non si arrabbia affatto.

