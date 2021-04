Francesco Arca spiega perché non sposa la compagna Irene

Francesco Arca non ha intenzione di sposarsi. L’attore ha fatto sapere che insieme alla compagna Irene Capuano non hanno neanche mai parlato dell’argomento. Per loro non avere la fede al dito non è affatto un problema, anzi. L’equilibrio raggiunto in famiglia è ottimo e il “sì” magari rischierebbe solo di romperlo.

Intervistato dal settimanale ‘Di Più Tv’ il bel toscano ha fatto sapere: “Sposarci? Mi creda, Irene e io non ne abbiamo mai parlato. Stiamo bene così. Anzi benissimo”. La coppia ha due bambini, Maria Sole, 5 anni, e Brando, 2, e il loro amore è forte come il primo giorno. “Posso dire di aver realizzato uno dei grandi sogni della mia vita: quello di avere una famiglia serena. Finché le cose continuano ad andarmi così, mi considero fortunato”, ha aggiunto il 41enne.

Arca negli ultimi anni ha spostato un po’ il baricentro della sua attività lavorativa. Sta infatti ottenendo grande successo in Spagna, dove ha preso parte a due serie televisive di successo, ‘Los Nuestros’ e ‘Promeas de Arena’. Qualche tempo fa, spinto anche dalla stessa Irene, ha studiato spagnolo e oggi la sua carriera è diventata internazionale. E quest’anno a quanto pare tornerà nella penisola iberica per un nuovo progetto tv.

Scritto da: la Redazione il 1/4/2021.