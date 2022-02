Francesco Arca rivela: 'Sono andato in terapia per controllare la rabbia, prima esplodevo'

Francesco Arca ha dovuto fare un lungo lavoro su se stesso, si è fatto aiutare dallo psicologo. A Grazia l’attore 42enne rivela: “Sono andato in terapia per controllare la rabbia, prima esplodevo”.

Arca non riusciva a frenarsi. Quando gli si domanda dei suoi difetti, prima ci scherza su e dice: “Io? Nessuno, sono un uomo fantastico”. Poi confessa: “Sono pieno di difetti. Il più grande, su cui ho lavorato a lungo con la terapia, è stata la rabbia. Accumulavo per sciocchezze e poi esplodevo”. Non è guarito del tutto: “No, si impara a tenerla a bada e a incanalare le reazioni”.

Legato a Irene Capuano dal 2013, da cui ha avuto due figli, Maria Sole, nata l’1 settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018, Francesco Arca è fiero del suo percorso sia privato che professionale. Protagonista da domani, 11 febbraio, su Canale 5 di Fosca Innocenti, fiction con Vanessa Incontrada (“Siamo amici di vecchia data, andiamo a mare nello steso posto, ma questa era la prima volta che lavoravamo insieme”), vive un periodo lavorativo molto intenso. Si sente nato per il set, nonostante abbia cominciato in tv, nel 2004, a soli 25 anni a Uomini e Donne di Maria De Filippi, svela: “Quando sono ospite in tv muoio dentro, ho paura di mettermi in mostra. Prima? Ero incosciente, oggi mi sento a mio agio solo sul set”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2022.