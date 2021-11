Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani, e Bee Shaffer, figlia di Anna Wintour, hanno avuto un bebè: ecco come si chiama

Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani, e Bee Shaffer, figlia di Anna Wintour, hanno avuto un bebè. Il piccolo è venuto al mondo lo scorso 25 ottobre, ma i due lo hanno annunciato ora, rivelando anche come si chiama. Il nome scelto per il bambino, terzo nipote della temutissima direttrice di Vogue Us 72enne (la Wintour ha altre due nipotine dal suo primogenito Charles Shaffer, papà di Ella e Caroline) è Oliver Sozzani Carrozzini. Gli è stato dato anche il cognome della nonna scomparsa a fine 2016 dopo una lunga malattia.

Francesco 39 anni, fotografo e regista emergente, e Katherine, detta Bee, 33 anni, giornalista e produttrice tv, nata dal primo matrimonio della Wintour con David Shaffer, psicologo infantile di fama planetaria, sono al settimo cielo e presentano Oliver su entrambi i loro profili social.

Innamoratissimi, si conoscono da moltissimo tempo, grazie all’amicizia che legava le loro mamme. Si sono sposati il 7 luglio del 2018 a Long Island.

Per la loro romantica cerimonia hanno scelto la tenuta di Anna Wintour, hanno detto di sì davanti a 150 invitati. Ora accolgono tra le braccia il frutto del loro amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2021.