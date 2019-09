Francesco Chiofalo, 30 anni, finalmente è riuscito nel suo intento e ha parlato con Antonella Fiordelisi, 21. Dopo essere andato più volte a Salerno, dove vive l'ex fidanzata, ha potuto confrontarsi con lei e ha raccontato l'incontro sui social. Il ragazzo ha usato come suo solito un vocabolario pituttosto colorito. In molti lo hanno frainteso e l'ex fidanzata ha sbottato su Instagram.

"Ho fatto a mala pena in tempo a salutarla perché lei era molto impegnata a rendermi partecipe delle costruttive valutazioni che aveva fatto su di me come persona. Mi ha detto che sono una testa di c…o, che mi odia, che non mi vuole più vedere, che non mi devo far più vedere, che devo andare a morire ammazzato, che faccio sc…o, mi odia. Non si è parlato di tanti altri argomenti", ha dichiarato Lenticchio.

Antonella Fiordelisi, però, non ha preso bene le parole di Francesco Chiofalo e ha risposto a sua volta con una storia condivisa su Instagram: "Ma quando mai ho detto che devi morire! Sono stata ad ascoltare le tue ca**ate". L'ex volto di "Temptation Island" si è poi giustificato affermando di aver usato determinate parole solo per far capire i toni della discussione avuta con l'ex. Non era sua intenzione dire che Antonella gli augurato la morte.

L'incontro comunque non è andato bene. La storia tra i due per il momento è finita e non sono rimasti decisamente in buoni rapporti.















Scritto da: Francesca Romana Domenici il 19/9/2019.