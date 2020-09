Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sul red carpet di Venezia: scoppia la polemica

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sfilano come divi sul red carpet di Venezia 77. I due sorridono abbracciati, nonostante la crisi annunciata nei giorni giorni scorsi con tanto di video social e scambio di frecciate e con Lenticchio, facile alle lacrime, pronto ad accusare i genitori della mora colpevoli di non volerlo accettare come fidanzato della figlia. Sembra finito tutto nel dimenticatoio e così scoppia la polemica. La Rete insorge contro la coppia: pioggia di critiche anche per i look della coppia ritenuti ‘volgari’.

Non c’è stata alcuna ‘separazione forzata’. In Laguna Chiofalo e la Fiordelisi si riuniscono, invitati dagli sponsor della Mostra del Cinema. Posano per i fotografi assiepati come due piccioncini. Non hanno nulla a che fare con il mondo della settima arte, eppure sono al Lido a prendersi i riflettori, come delle star.

Francesco indossa uno smoking e il papillon. Porta gli occhiali, quasi fosse un bodyguard, Antonella ha un lungo abito bianco con spacco inguinale e trasparenze sul corpetto. Sui social i commenti cattivi si sprecano.

“Ma perché con gli occhiali da sole e lei con il vestito della nonna? Eleganza 0. Ma poi non vi eravate lasciati?”, scrive un follower dell’ex volto di Temptation Island. “Lei non si può guardare con quel trucco pesante”, sottolinea un altro. “Le si vedono i capezzoli”, fa notare qualcuno.

Gli internauti non si risparmiano: “volgari”, “osceni”, “coatti”, li definiscono. “Ma perché lei cerca di aprire quel vestito come una disperata?”, precisano ancora. Quasi tutti unanimi esprimono un pensiero chiaro: “Invitano chiunque oramai…Non c’è più serietà in questo festival”. La polemica monta e qualcuno chiosa: “Ma non avevate litigato? SCUSATE INTERROMPETE QUESTA PAGLIACCIATA”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2020.