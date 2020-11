Francesco Chiofalo sorprende tutti con un regalo di Natale anticipato per Antonella Fiordelisi: guarda

Francesco Chiofalo ha deciso di fare un regalo di Natale in anticipo alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Il 31 enne romano ha sorpreso la sua bella con un dono inaspettato: una maialina di nome Polpetta.

Francesco e Antonella non vivono insieme, ma lei spesso trascorre del tempo a casa dell’ex volto di Temptation Island. Proprio nella Capitale, mentre la 22enne salernitana stava decorando l’appartamento di Francesco per il Natale, è arrivata la sorpresa. Chiofalo le ha consegnato un pacco e dentro la scatola c’era proprio lei. Una maialina con un fiocco rosa al collo di nome Polpetta.

Antonella è impazzita dalla gioia e la serata della coppia è stata stravolta da questa new entry. Antonella è stata sommersa da domande dei followers sul futuro della cucciola. La morbidissima maialina non resterà piccola, ma potrà arrivare a pesare fino a 100 chili. La Fiordelisi ha spiegato anche che non porterà Polpetta a Salerno, dove vive con i genitori e il loro cane Fiocco. In serata li ha raggiunti anche Eliana Michelazzo per dare qualche consiglio ad Antonella sulla gestione della maialina.

Anche questa volta la coppia si è fatta notare. Chiofalo poteva prendersi un cane, un gatto, un coniglio, ma ha voluto sorprendere la sua Antonella con un cucciolo di maialina davvero adorabile…

Scritto da: La Redazione il 29/11/2020.