Francesco Chiofalo piange a dirotto e non riesce a calmarsi. Torna a parlare sul social dopo che la fidanzata Antonella Fiordelisi nelle sue IG Stories ha puntato il dito contro di lui e ha detto pure lei tra le lacrime: “Francesco mi ha tradito. E’ una mer*a”. Tutto per le rivelazioni di Aurora Ciorbi, che ha accusato il 30enne, svelando di aver avuto una lunga storia d’amore segreta con lui, iniziata nel 2017 e finita meno di due mesi fa. Lenticchio su Instagram ai follower singhiozzando dice: “Antonella se n’è andata via di casa”. Si sono lasciati.

E’ disperato. Non riesce a contenersi ed esplode in un pianto senza fine. “Antonella se n’è andata di casa e io sto male come non sono mai stato in vita mia, sto male da morire, perché quella ragazza la amo. Quanto è vero Iddio, io faccio di tutto per riprendermela, lo giuro! Faccio di tutto!”, dice Franceco Chiofalo, che non ha alcuna vergogna di mostrarsi così sul social.

VIDEO

Poi aggiunge. “Io ora non riesco a parlare, ma quando mi riprendo, cercherò di spiegare per bene questa situazione. Ma io l’amo da morire”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/8/2019.