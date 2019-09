Francesco Chiofalo è distrutto dal dolore, parole sue. Non riesce ad andare avanti dopo la rottura con Antonella Fiordelisi a causa del suo tradimento. Lenticchio dice che sono state dette troppe falsità sul suo conto, sta provando a convincere l’ex fidanzata ad avere un confronto con lui. Passa tutto il giorno a piangere pensando a lei. “Ho smesso di lavorare”, confessa ai fan rispondendo alle loro domande sul social, nelle IG Stories.

Ha smesso di lavorare, non ce la fa. Francesco Chiofalo scrive: “Sto male come non sono mai stato in vita mia. Sono distrutto dal dolore. Non mangio da giorni e dormo pochissimo. Ho smesso di allenarmi e di lavorare come personal trainer. Passo tutto il giorno in lacrime a pensare a lei e a noi, a tutti i nostri ricordi insieme. Mi è stato fatto un grave torto, uno sfregio. C’è molto odio represso nei miei confronti e tanta voglia di vedermi rovinato dietro tutto questo… E ho molti nemici… ma la cosa che mi fa più male in tutta questa storia sono gli occhi di Antonella, i suoi occhi tristi che mi guardano delusi. Mi sento morire dentro. Vorrei risolvere e recuperare questa situazione, ma non riesco ad avere neanche un confronto con lei”.

“Le cose dette sono tante, specialmente contro di me. Hanno parlato tutti sulla vicenda, tutti tranne me. Per ora il problema è che si è detto di tutto, tranne la verità. Io sono innamorato di Antonella come non lo sono mai stato di un’altra e mai avrei voluto rovinare la nostra storia d’amore”, spiega ancora.

Sta aspettando di dare la sua versione dei fatti, così sottolinea in merito a tutta la faccenda. “Ci sono delle verità che sono state omesse - sottolinea Francesco Chiofalo - Verità che capovolgono tutto. Le dirò a tutti, non ho niente da nascondere, sono un bravo ragazzo, hanno giocato sporco con me”. Finora è rimasto in silenzio perché vuole prima parlare con la Fiordelisi. Spera di riappacificarsi e lasciarsi tutto alle spalle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/9/2019.