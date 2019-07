La storia d'amore tra Francesco Chiofalo, 31 anni, e Antonella Fiordelisi, 21, procede a gonfie vele. Il sentimento è talmente forte che i due innamorati hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia. Un tattoo molto impegnativo e che rimarrà sempre inciso sulla loro pelle: Lenticchio ora ha sul polso il nome della fidanzata. Antonella quello della dolce metà.

Un tatuaggio di coppia importante, insomma. Ma Francesco è convinto sia la cosa giusta. Sul social, infatti, scrive: "Nessuno può sapere dal principio quanto dura una storia d'amore, se poco o per sempre, ma vero amore è anche questo: è una pazzia che dura per per tutta la vita". Così ora Chiofalo sfoggia sul polso il nome di Antonella. La Fiordelisi, invece, il suo.

Un tatuaggio di coppia che l'ex volto di "Temptation Island" ha voluto condividere su Instagram e non tutti hanno apprezzato: "Io penso che fare un simbolo uguale, un disegno uguale ci potrebbe stare: ma i nomi no, non sono assolutamente d'accordo a meno che non sia un genitore, un figlio, un fratello!", si legge tra i commenti. E Ancora: "Esagerati! Che vi tatuate a fare? Poi tra un mese vi lasciate".

Francesco Chiofalo e Antoenlla Firodelisi (ex tentatrice ed ex corteggiatrice di "Uomini e Donne") sono usciti allo scoperto lo scorso maggio. Hanno aspettato un po' prima di rendere pubblica la loro relazione. A distanza di alcuni mesi, l'amore prosegue a gonfie vele e hanno deciso così di suggellarlo con tattoo speciale.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 16/7/2019.