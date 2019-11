Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono tornati insieme dopo tre mesi di “pellegrinaggio”. Lo annuncia il romano 30enne, che posta uno scatto insieme alla 21enne e poi si fa vedere in lacrime per la gioia in un video postato. Il suo pianto di felicità, però, non convince molti. Alcuni lo accusano: avrebbe fatto una delle sue innumerevoli pantomime, la ‘reunion’ sarebbe programmata, così sussurrano neanche troppo velatamente i follower nei commenti sul web…

“Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città, ho capito gli errori fatti. Giuro che non lo farò mai più. Mi hai dato questa seconda opportunità e non sbaglierò mai più. Ti amo amore, sei la cosa più importante della mia vita”, scrive Francesco Chiofalo che annuncia così di aver convinto a tornare sui suoi passi Antonella Fiordelisi. Sono finalmente tornati insieme.

VIDEO

In una clip nelle IG Stories Francesco Chiofalo in lacrime annuncia che Antonella Fiordelisi lo ha perdonato. C’è anche la schermitrice al suo fianco, ex tentatrice di Temptation Island. I due si erano lasciati a causa di un presunto tradimento del romano. La sua ex compagna, Aurora Ciorbi, aveva raccontato di averlo frequentato anche all’inizio della storia d’amore con Antonella.

Francesco Chiofalo racconta la sua gioia e subito tornano le Stories dei due, felici e contenti. Eppure sono numerosi gli utenti che non gli credono, come sono altrettanti quelli che non sono mai stati convinti dell’effettiva rottura della coppia. I più maliziosi hanno sempre pensato che la separazione fosse arrivata solo per guadagnare altri follower sul profilo Instagram. Idem per la riappacificazione ora urlata al mondo sempre via social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2019.