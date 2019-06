Francesco Chiofalo contro Clarissa Marchese: 'Dico solo che schifo! Siete perfidi come serpenti. Io vengo dal niente e di gente che ha la maglietta da 1,50 euro ne ho conosciuta tanta'

Francesco Chiofalo sui social si scaglia contro Clarissa Marchese

Lenticchio arrabbiato per la storia delle magliette da 1 euro e 50

Francesco Chiofalo, 29 anni, sui social si è scagliato contro Clarissa Marchese, finita sotto l'occhio del ciclone per un commento fatto a chi ha criticato il suo abito da sposa. La ragazza, infatti, alle detrattrici ha detto: "Già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi pagata 1.50 €, che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav". Parole che hanno fatto infuriare Francesco Chiofalo. Lenticchio ha così postato sui social delle stories in cui si schiera contro Clarissa Marchese: "Ma cosa devo leggere suo sui social! Queste facce da bravi ragazzi ma poi in realtà sono perfidi come i serpenti. Adesso tutti a chiedere scusa ma intanto l'indole di classificare in base ai soldi che una ha, alle case in affitto o alle magliette da 200 euro o da 1 euro e 50, lo facciamo". VIDEO "Poi sono tutti bravi a chiedere scusa quando la gente si inc…ta, ma d’altronde è così che funziona la giostra", ha aggiunto Francesco Chiofalo. Ma il suo sfogo contro Clarissa Marchese è proseguito: "Dico solo che schifo! Io vengo dal niente e di gente che ha la maglietta da 1,50 euro ne ho conosciuta tanta, ci ho vissuto e ci convivo ancora insieme. Certe cose non le posso proprio sentire, mi fanno proprio schifo". E poi ancora: "E questi sarebbero quelli con le facce pulite da bravi ragazzi? I cosiddetti esempi da seguire? Sì, esempi belli di m… complimenti!". Francesco ha poi fatto un giro insieme a un amico su una Lamborghini ed è tornato a parlare delle famigerate t-shirt: "Che poi me lo fate conoscere il cinese che vende le magliette a 1 euro e 50? Ci voglio andare anche io. Io le trovo tutte più care".

















