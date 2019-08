E’ un attacco frontale quello di Francesco Chiofalo a ‘Er Faina’, ovvero Damiano Coccia, uno dei prossimi concorrenti di ‘Temptation Island Vip’. Secondo l’ex volto noto della trasmissione Mediaset, lo youtuber avrebbe infatti costruito una carriera attaccando proprio programmi come il reality di Canale5, ma adesso che gli è stata data l’opportunità di partecipare l’ha colta al volo perché è una persona che “sarebbe pronta a vendersi anche la madre”.

Parlando di Er Faina in una Instagram Story, Chiofalo, conosciuto con il soprannome di Lenticchio, ha spiegato: “Penso che è venduto, una delusione di uomo. Cioè, nel senso, lui ha sempre criticato la televisione italiana facendo credere che non gliene fregasse nulla della popolarità e dei follower perché lui è un uomo di sani principi a cui non interessa nulla di tutto questo. Diceva queste cose strumentalizzandole per prendere follower, visibilità e prendere consensi ma in realtà lui queste cose non le pensava. Quello che voleva lui era la visibilità, per 4 follower venderebbe la madre. Ha detto che lui la sua ragazza neanche la taggava nelle foto, l’aveva scelta non famosa e addirittura l’ha scritto sotto ad un post, perché a lui della tv e della notorietà non interessa. Perché lui è Er Faina. Invece appena gli propongono di fare tv, improvvisamente si dimentica di quello che ha detto per 10 anni e per 4 spicci e un po’ di tv si è venduto lui ed ha venduto pure la ragazza”.

“Il problema è che lui ha deluso tutti noi che lo seguivamo e che lo credevamo, ci siamo tutti sentiti presi in giro. Abbiamo capito che lui quelle cose che diceva contro il sistema e la tv le diceva solamente per prendere follower. Lui non crede in quello che fa. Lui è un buffone, è un pagliaccio. È un buffone che se gli avessero proposto di fare il tronista o il Grande Fratello ci si sarebbe subito tuffato. Perché non è vero che a lui non interessano queste cose, per fare tv lui venderebbe la ragazza e pure la madre. Critica Denis Dosio e altra gente, ma almeno Denis Dosio crede in quello che fa, tu invece no. Sono sincero, dopo questa notizia gli ho tolto il segui, per me è un pagliaccio, un venduto”, ha poi aggiunto.

Chiofalo ha quindi deciso di lanciare una proposta ai suoi follower: “Quando ho saputo la notizia io gli ho levato il segui. Allora vi faccio una proposta, toglietegli il segui, ragazzi. Facciamolo scendere di 200/300 mila followers, tanto a lui queste cose non interessano. O forse sì?”.

Scritto da: la Redazione il 21/8/2019.