Francesco Chiofalo teme di avere il Coronavirus: 'Febbre alta da giorni, non mi fanno il tampone'

Francesco Chiofalo ha paura di avere il Coronavirus. Teme di essere stato contagiato dal Covid-19, lo racconta ai suoi fan sul social. “Ho febbre alta da giorni e un po’ di tosse, non mi fanno il tampone, c’è gente che ne ha più bisogno di me”, confessa allarmato.

E’ lontano dalla fidanzata Antonella Fiordelisi, a causa della quarantena obbligata, e terrorizzato. Dopo alcuni giorni di silenzio, tanto da far preoccupare i fan, ricompare su Instagram e svela: “Purtroppo, in questo periodo se ti prendono due tacche di febbre e un po’ di tosse cominci a tremare e a pensare al peggio“. Poi aggiunge: “Io ho la febbre alta e poca tosse: oltre questo non ho altri sintomi, se non che la febbre ci sta mettendo tanto a scendere. Anche se lentamente scende progressivamente, quindi dovrebbe essere solo una forte influenza”. Lo spera fortemente.

Sono moltissimi i followers che domandano a Francesco Chiofalo se abbia richiesto di fare il tampone per sapere se positivo al Coronavirus. Il 31enne, ex volto di Temptation Island, rivela: "Non me lo hanno più fatto alla fine, c’è molta gente che deve farlo e c’è gente che ne ha più bisogno di me. Per ora quindi non me lo fanno ma io spero proprio che non ce ne sia bisogno“.

Francesco Chiofalo, nella sua abitazione romana, pensa a guarire al più presto, così da eliminare il sospetto di essere affetto da Coronavirus. Tutto è molto difficile per lui, che vive con grande disagio il distaccamento dalla sua Antonella, con cui si sente in ogni momento in video chiamata, ma che spera di riabbracciare presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/4/2020.