Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: a Milano Marittima la coppia infiamma il torneo dei vip

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci fanno coppia fissa al Vip Master a Milano Marittima. La coppia infiamma il torneo dei famosi. Lenticchio e l’ex naufraga dell’ultima Isola dei Famosi fanno sul serio e felici si scambiano un mare di coccole. Il romano vince la coppa e festeggia con la sua biondina del cuore. La prende tra le sue possenti braccia e al settimo cielo esclama: ‘Ho vinto tutto!”.

Il gossip di questa estate 2021 li vede protagonisti. Chiofalo dopo l’addio con Antonella Fiordelisi sembra aver trovato la sua nuova dolce metà. A fine giugno, dopo i tanti rumor che lo volevano in flirt con Drusilla, aveva confermato la frequentazione. “Ci stiamo conoscendo! – aveva detto ai fan - Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”.

Man mano la storia tra il 32enne e la 27enne è diventata sempre più importante: per i due giorni di vacanza in Turchia appassionati, la voglia di condividere tutto e anche, a metà luglio, una gita a Gardaland per scatenarsi al parco di divertimenti più famoso d’Italia. Ora Francesco e la Gucci si tengono stretti, stretti al Vip Master a Milano Marittima.

L’ex volto di Temptation Island con la racchetta in mano in campo tira colpi da campione e batte gli altri vip: alla fine festeggia con la fidanzata. Il feeling c’è e pure il bacio davanti ai fotografi presenti, quello che suggella il loro amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/7/2021.