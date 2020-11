Francesco Chiofalo, ecco quale sarebbe l'intervento estetico che gli cambierà il viso

Francesco Chiofalo due giorni fa ha annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento estetico che gli avrebbe cambiato il viso. Il romano, però, non ha voluto spiegare per quale tipo di operazione avrebbe deciso di accettare di finire sotto i ferri. Lenticchio, nonostante la sua reticenza, ha svelato a quale struttura si è rivolto: è stato proprio questo indizio a scatenare tutti, fan e media, per scoprire cosa voleva esattamente mutare del suo volto. L’intervento estetico che cambierà il viso al 31enne tra pochissimo dovrebbe essere un trapianto di barba.

“Sono qui a Istanbul perché mi dovrò sottoporre a un intervento di chirurgia estetica al volto. Purtroppo è un intervento piuttosto invasivo, infatti avrò il volto sfigurato dopo l’operazione per parecchio tempo. Salutate la mia faccia perché non la rivedrete più così - ha detto Chiofalo - Non voglio ancora entrare nello specifico su che tipo di operazione vado a fare, non perché non voglio dirlo, perché poi sarà piuttosto evidente dato che è sul volto, ma perché mi voglio operare in pace senza eccessive polemiche o gente che mi scrive con insulti e quant’altro”.

Per l’operazione è volato fino in Turchia, a Istanbul, insieme alla fidanzata Antonella Fiordelisi. Si è affidato agli specialisti della Esterworld, a quanto pare uno dei migliori centri al mondo per il trapianto di capelli. Il romano, però, non parrebbe aver bisogno di una chioma più folta: non ha problemi di calvizie. Lui stesso ha parlato di intervento estetico al volto. Tutto questo lascerebbe pensare che si tratterebbe di un’operazione per avere la barba, con relativo innesto di bulbi piliferi sul viso.

Francesco in passato aveva confessato di essere molto rammaricato di non avere una barba corposa: alla Fiordelisi piace molto. Aveva rivelato che a lui non cresceva più di tanto: potrebbe aver ceduto alla vanità per colmare la sua mancanza e accontentare la donna che ama.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/11/2020.