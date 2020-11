Francesco Chiofalo mostra il viso dopo l’intervento estetico: guarda

Dopo essere tornato dalla Turchia, dove si è sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica, Francesco Chiofalo ha finalmente deciso di mostrare il suo volto, ancora tumefatto proprio a causa della delicata operazione chirurgia eseguita a Istanbul. L’ex di ‘Temptation Island’ ha così anche rivelato cosa ha ‘rifatto’: la barba. Sì, ha deciso di fare un trapianto di bulbi piliferi, spostati da dietro la testa al viso perché da quando era ragazzo desiderava avere una barba folta.

In alcune immagini postate nelle Stories, dove appare piuttosto gonfio, ha detto di non vedere l’ora di poter ammirare il risultato finale, perché al momento non si piace per niente. “Ho fatto un trapianto di barba e ca**o per ora non mi vedo molto migliorato”, ha fatto sapere. “Diciamo che quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica, si dovrebbe vedere migliorato e invece più guardo dentro lo schermo e più mi prendo un colpo. Penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio”, ha aggiunto.

Il 31enne ha poi spiegato: “Dovrò stare così un po’ di tempo, lo accetto, anche perché questo intervento l’ho voluto fare io ed era giusto che facessi vedere il mio volto a tutti. Anche perché non mi devo vergognare di niente perché è una situazione provvisoria, ho aspettato un po’ di giorni e non ve l’ho fatto vedere subito perché era troppo impressionante e non avrei voluto che qualche bambino si fosse impressionato”.

“Ora sto un pochino meglio anche se lo so che non sembra. Ho questa fascia con questa medicazione dietro la testa perché i peli me li hanno presi da dietro la testa e me li hanno trapiantati in faccia. Volevo avere la barba da sempre, io no ce l’avevo come tutti gli altri ragazzi e vedevo. Ce l’avevano pure i peggio co*lioni e io no e volevo averla perché era un mio desiderio e per questo me la sono fatta trapiantare chirurgicamente”, ha continuato.

“Il fatto di non avere la barbara era una cosa che a me mi faceva stare male, io la voglio come ce l’hanno tutti gli altri maschi. La chirurgia estetica nasce per questo, per stare meglio con sé stessi. Non vedo l’ora di avere la faccia normale con la mia bella barba folta. Non vedo l’ora di vedere il risultato di quest’operazione che ho fatto con tanti sacrifici”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 6/11/2020.