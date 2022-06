Francesco Chiofalo, nuova operazione: le sconvolgenti immagini del viso tumefatto e insanguinato

Francesco Chiofalo torna sotto i ferri, nuova operazione per Lenticchio, come aveva preannunciato a La Pupa e il Secchione Show in lacrime. Il romano 33enne si fa rimuovere un’altra massa di origine sconosciuta trovata dai medici nei condotti nasali, poi sul social, nelle IG Stories, si fa vedere dopo l’intervento. Le immagini in cui ha il viso tumefatto e insanguinato sono sconvolgenti.

Stavolta nessun ritocchino. Chiofalo subisce un nuovo intervento per un problema serio. Già nel 2019 aveva avuto una delicata operazione al cervello per rimuovere un tumore poi rivelatosi benigno. Ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, ai follower racconta: “Dovrò affrontare un intervento chirurgico al viso per asportare la massa nera di origine sconosciuta che mi hanno trovato nei condotti nasali, per poi poter fare l'esame istologico per capire di cosa si tratta”.

“Inutile dire che sono giù di morale, preferivo non dover affrontare tutto questo. Non mi spaventa l'intervento ma il responso dell'esame istologico che avrò tra un mese. Reduce dall'intervento che ho avuto anni fa per il tumore al cervello, la paura di avere nuovamente una brutta notizia c'è. Devo affrontare anche questa prova, mi auguro che tutto vada per il meglio”, aggiunge.

“Me la sto facendo sotto, sto giù di morale. Rivedermi vestito così, pronto ad affrontare l'ennesima operazione, per problemi di salute alla mia età, mi fa sentire sfortunato. Vorrei stare in giro a fare altro e non qui ma mi tocca. Affronterò anche questa. Vi darò notizie appena mi sentirò meglio”, fa sapere prima di entrare in sala operatoria.

Poi, dopo essersi risvegliato dall’anestesia, ecco che si mostra col volto pieno di sangue. “Purtroppo non ho una bella cera. Lo ammetto, è così, è la verità”, dice. “L’intervento è andato bene. Mi hanno fatto uscire questa massa direttamente dal naso. Senza fare tagli o cuciture. Inutile dire che il naso è distrutto, è enorme, è pieno di sangue. Continua a grondare sangue ininterrottamente”, spiega Francesco.

“Sono ancora un po’ preoccupato, sto aspettando l’esame istologico per capire cos’è questa massa che mi hanno levato. Se era una cisti, un tumore benigno. Ci vorranno 30 giorni”, precisa svelando il suo stato d’animo. C’è chi lo critica per le immagini crude che regala via web. Lui replica: “Il naso non posso pulirlo, fa un male cane. Qualora lo facessi, entro 10 o 15 secondi torna così. Seconda cosa: non posso mettere una benda perché la cicatrice è interna, rimarrebbe umida tutta la mucosa e non si richiude più la cicatrice. Devo rimanere così in modo tale che la cicatrice si chiuda in fretta”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2022.