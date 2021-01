Francesco Chiofalo, nuovo intervento di chirurgia plastica al viso: 'Non mi sono mai piaciuto'

Francesco Chiofalo si sottopone a un nuovo intervento di chirurgia plastica al viso. Ieri, mercoledì 13 gennaio, è volato in Turchia, a Istanbul, per l’operazione. “Non mi sono mai piaciuto”, confessa sul social ai follower che gli domandano perché lo faccia.

Lenticchio i primi di novembre aveva scelto la stessa clinica, la Esteworld, “una delle migliori al mondo”, come ci tiene a fare sapere, per il trapianto di barba. A due mesi di distanza torna per un altro ritocchino. Stavolta con lui non c’è la fidanzata, Antonella Fiordelisi, impegnata col lavoro: pur di accompagnarlo la ragazza avrebbe rinunciato, il romano però le ha detto che doveva rispettare l’impegno. E’ da solo e in ansia, ma convinto del nuovo intervento di chirurgia plastica al viso.

“Voglio essere sincero e dire una cosa mai detta finora: io in realtà non mi piaccio, mi vedo bruttissimo sin da quando sono piccolo, non accetto la mia immagine. Ecco forse il motivo per cui ho voluto modificare il mio corpo, con la palestra, con i tatuaggi. Non mi sono mai accettato e con questo intervento di chirurgia plastica al viso andrò a modificare un qualcosa che ha me ha sempre dato enormi problemi”, svela Chiofalo.

“Non voglio entrare nei dettagli di cosa andrò a modificare, per evitare che le persone mi scrivano e mi dicano di non farlo. Questa operazione mi cambierà i connotati del viso: attenzione, non è che mi trasformo, perché è inumano! Andrò a rendere il mio viso come piace a me. Con questo spero di risolvere questa problematica della non accettazione di me stesso. Quello che farà sarà talmente evidente che lo vedrete tutti”, aggiunge, creando ad hoc la suspence proprio come aveva fatto per il trapianto di barba.

Francesco non vuole sentirsi dire che è un insicuro: “Tutte le persone che si sottopongono alla chirurgia plastica lo fanno perché non si accettano e la loro insicurezza d’animo gli impedisce di fare il ragionamento che ho fatto io prima pubblicamente perché hanno paura del giudizio degli altri… Il fatto che io lo dica tranquillamente è perché sono molto sicuro di me e il giudizio degli altri non mi interessa”.

Il 32enne ammette di avere un po’ paura: “Me la sto facendo sotto”. Poi mostra anche la stanza dove è ricoverato, lussuosissima. Promette che appena dopo l’intervento, praticato in anestesia totale, quando starà meglio aggiornerà i fan e dirà tutto sull’operazione.

